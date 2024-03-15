مسلسل كامل العدد +1 الحلقة الخامسة.. هل يحب شريف سلامة ملك؟

شهدت أسرة ليلى التي تجسد شخصيتها الفنانة دينا الشربيني أحداث متعددة في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة الخامسة التي ستذاع الليلة، حيث تنشغل دينا الشربيني تنشغل بأبنائها وما يحدث معهم ولا تهتم بزوجها أحمد الذي يجسد دوره الفنان شريف سلامة، فهل ستنتبه لحب ملك لأحمد في مسلسل كامل العدد +1 الحلقة الخامسة؟، خاصة بعد تحذير حماتها حياة، التي تجسد شخصيتها الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، والتي طالبتها بالاهتمام بزوجها حتى لا يذهب لغيرها، لذا ينتظر الجمهور معرفة تطورات الأحداث.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة الخامسة

كما شهد مسلسل كامل العدد +1 اعتراف فريدة التي تؤدي دورها الفنانة الشابة لينا صوفيا، لوالدها أحمد بحبها لزميلها في المدرسة.

مسلسل كامل العدد تدور أحداثه في إطار اجتماعي عائلي حول عائلة ليلى وأحمد، وهو من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وجيهان الشماشرجي وإسعاد يونس وميمي جمال.