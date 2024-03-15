مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 5.. انفصال أمينة خليل ونفادي

بعد محاولات نفادي المستميتة للزواج من أمينة خليل، ومساعدة الكبير اوي له حتي يتخلص من لعنة «الشمامة»، وعوده أنفه إلى طبيعتها، قرر الأول الانفصال عنها.

انفصال نفادي وأمينة خليل

وفي المشهد الأخير من الحلقة 5 بمسلسل الكبير أوي 8، الذي يعرض يوميا على قناة on، عقب الإفطار مباشرة، ظهرت أمينة خليل، وهي غاضبة وتستنجد بالكبير أوي بسبب رغبة نفادي في الانفصال عنها، رغم حبها الشديد له.

ويبرر نفادي أن سبب الانفصال رغبته في عودتها إلى فنها مرة أخرى.

وبعد حديث نفادي مع الكبير، عن سبب الانفصال، أخبره أن أمينة خليل لا تستطيع فهم «إفيهاته»، بالإضافة الي تهديد محمد ممدوح له إذا لم تعود مرة أخرى إلى الفن.

أبطال مسلسل الكبير أوي8

ويضم الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي، عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم أحمد مكي، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، وحسين حجاج، وحاتم صلاح، وعدد كبير من ضيوف الشرف.