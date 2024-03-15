«حياة كريمة» تقدم مساعدة مالية 30 ألف جنيه لبائع بطاطا

توجه الإعلامي أيمن مصطفى، إلى منطقة الدقي في محافظة الجيزة وتحدث مع أحد بائعي البطاطا، والذي أكد أنه يعمل في هذه المهنة منذ أكثر من 10 سنوات، قائلًا: «البركة من عند ربنا ولدي 4 أبناء 3 أولاد وبنت واحدة».

وأوضح بائع البطاطا، أن هذه المهنة تدر له عائد يومي يصل لـ 150 جنيها بعد عمل طوال اليوم، موضحًا أن كرم من عند الله أنه لا يحتاج لأي أموال أخرى وسعيد ومبسوط بهم، متابعًا: «بشتكي لله فقط وهو الله بيسترها معايا، بقعد بالسنة مش بروح».

بائع البطاطا يدخل في نوبة من البكاء

واتفق «مصطفى» مع البائع خلال لقائه ببرنامج «حياة كريمة»، المذاع على قناة «DMC»، بإعطائه 500 جنيه ويشتري منه البضاعة بأكملها، ليدخل البائع في نوبة من البكاء بعد الحصول على الأموال، قائلًا: «أهل بيتي كلموني النهاردة محتاجين فلوس وجتلهم أهي الحمد لله».

بائع بطاطا يساعد بائعا آخر

وتقابل بائع البطاطا مع رجل يبيع بعض المنتجات بالشارع، ويشتكي له من صعوبة الحياة وأنه لم يبع أي قطعة منذ الصباح، ليقوم البائع على الفور بإعطائه المبلغ المالي، موجهًا رسالة له: «خليك مع الله وأهم حاجة تمشي بما يرضي الله».

وقدم «مصطفى»، هدية من مؤسسة حياة كريمة إلى بائع البطاطا وهي عبارة عن 30 ألف جنيه كمساعدة له في تجهيز نجل بائع البطاطا.