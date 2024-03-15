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دراما المتحدة

«حياة كريمة» تحول «عم بخيت» من بائع متجول إلى صاحب محل ملابس بسبب كرمه

كتب:

منتصر سليمان
07:24 م | الجمعة 15 مارس 2024
حياة كريمة تساعد عم بخيت بمحل ملابس

حياة كريمة تساعد عم بخيت بمحل ملابس

عرض الإعلامي أيمن مصطفى، مساعدة مالية على رجل مسن يعاني من مرض القلب، ويبيع بعض المنتجات البسيطة بأحد الشوارع، ولكنه رفض تلقي المساعدة.

أتفق «مصطفى» مع البائع خلال لقائه ببرنامج «حياة كريمة»، المذاع على قناة «DMC»، بإعطائه 500 جنيه، وفي حالة تقابل البائع مع أحد في حاجة إلى المساعدة يقوم بمساعدته.

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بعد ذلك الاتفاق بدقائق تقابل البائع مع رجل مسن، جاء يشكو له بأن التجول والبيع بالشوارع أنهكه؛ ليقوم على الفور بإعطائه المبلغ المالي دون تردد.

وبعدها «مصطفى» إلى البائع «عم بخيت» ليحكى له بأنه أعطى المبلغ لرجل مسن كان في أمس الحاجة إلى المساعدة، لتقوم على الفور مؤسسة حياة كريمة بمساعدته بمحل ملابس، ودفع إيجار للمحل لمدة عام.

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