متى بدأ الاحتفال بـ«سبوع الطفل»؟.. ظهر في أحداث الحلقة 5 من مسلسل يحيى وكنوز

يعود تاريخ الاحتفال بـ«سبوع الطفل» إلى المصري القديم، وهو ما ظهر في مشاهد الحلقة 5 من مسلسل الكارتون يحيى وكنوز، إذ ظهر المصريون القدماء وهم يحتفلون بالمولود، حينها كان «يحيى» و«كنوز» مسافرين عبر الزمن إلى عصر الفراعنة، وقالوا إن التقليد بعد سنوات طويلة أصبح يسمى «سبوع».

وسمى الاحتفال بمرور 7 أيام على ولادة الطفل بـ«السبوع» بسبب أنه سابع يوم للمولود، وارتبط اليوم السابع بالاحتفال بالمولود منذ عهد المصري القديم، لكن ما سبب الاحتفال؟

سبب الاحتفال بالسبوع؟

الاحتفال بالسبوع بعد ظهوره في أحداث الحلقة 5 من مسلسل الكارتون يحيى وكنوز، كان سببه انتشار الوفيات بين الأطفال المواليد بنسبة كبيرة، في الأيام الأولى، والمولود صاحب الحظ في الحياة حتى اليوم السابع، كان يتم الاحتفال به، لاعتقاد قديم أنه يتمتع بالصحة ويستحق الاحتفال به، واستمر الاحتفال بالسبوع حتى وقتنا الحالي، بحسب ما جاء في الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات.

رقم 7 والاحتفال بسبوع الطفل

وباستثناء السبوع، قدس المصري القديم الرقم 7 واعتقد أنه رقم الخير والسلام والصحة أيضًا، وارتبطت أيضًا الاحتفال بالمولود العديد من المظاهر، منها رش الملح 7 مرات، وتخطية الأم على المولود 7 مرات، واستخدام حبوب الفول والأرز والقمح والترمس والذرة، وأيضًا السبع شمعات بسبع أسماء، ودق الهون النحاس 7 مرات.

وارتبط بالاحتفال بيوم السبوع منذ زمن أيضًا، عديد من العادات الأخرى، منها دعوة الأهل والأقارب للاحتفال، وتقديم هدايا للمولود، وأيضًا توزيع كيس السبوع، وهو كيس حلوى مملوء بأصناف متنوعة، مثل الفشار والحلويات المسكرة والشوكوتة والسوداني وورقة باسم المولود.