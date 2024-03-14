محمد عدلي لـ«ملعب الفن»: مسلسل يحيى وكنوز نقلة في فكرة الأنيميشن بمصر

قال محمد عدلي، مؤلف مسلسل «يحيى وكنوز»، إن الجزء الثالث من مسلسل «يحيى وكنوز» هذا العام، مختلف تماما ونقلة في فكرة الأنيميشن في مصر، وكانت مغامرة محسوبة كما يعد إنتاج مباشر من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل رسوم متحركة

وأضاف «عدلي»، خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن»، المذاع على «أون سبورت إف إم»، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، «كفة القيمة فازت عن كفة المكسب، وأنا أراه مسلسل رسوم متحركة وليس مسلسل أطفال، وبالتالي يأتي على هوى الصغير أو الكبير».

تدور قصة الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز، بين العصر الحديث وعصر ما قبل الميلاد، ويتعرف الطفلان على حياة الملوك الذين عاشوا في مصر القديمة، ويعرض المسلسل يوميًا على شاشة قناة DMC الساعة 6:05 مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.