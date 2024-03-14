محمد عدلي: فكرة مسلسل يحيى وكنوز جاءت لتقديم مشروع هادف للطفل

قال محمد عدلي، مؤلف مسلسل «يحيى وكنوز»، إن القصة بدأت بعد اتصال تليفوني مع إسلام عبدالحكيم المنتج الفني للمسلسل، والذي طلب منه تقديم مشروع هادف للطفل يحترم عقليته والمفردات التي يستخدمها.

فكرة مسلسل «يحيى وكنوز»

وأضاف «عدلي»، خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن»، المذاع على «أون سبورت إف إم»، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، أنه بدأ العمل على فكرة حتى أرسل له رسالة صوتية عبر تطبيق واتس آب مدتها 17 ثانية، قائلًا: «إيه رأيك في طفل فضولي طلع في رحلة مع المدرسة بتاعته لحفل موكب المومياوات والفضول خلاه يدخل جوه عربة ملكية لأي ملك من الملوك وفجأة الملك ده فتح عينيه».

قصص درامية كثيرة للملوك

وأشار إلى أن الفكرة نالت إعجاب المنتج الفني وطلب عمل معالجة لها، وبالفعل بدأوا العمل عليها وتحولت المعالجة لحلقات، واستعانوا بمصححين تاريخيين لاختيار الملوك، حيث جرى اختيارهم من قصص درامية كثيرة للملوك، مؤكدًا أن ملوك الدولة المصرية القديمة «كيمت» لهم قصص درامية رائعة في توليهم الحكم وإنهاء حياتهم، مشددًا على أن الحلقات تمت مراجعتها تاريخيًا بشكل دقيق.