مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 5.. السر وراء عمل فيديوهات تشرح التاريخ المصري

مغامرات وقصص كثيرة، يرويها مسلسل يحيى وكنوز 3، الذي يُعرض على شاشة قناة DMC؛ إذ يظهر بطل المسلسل الكرتوني وهو يروي حكايات ومغامرات مختلفة خاصة بالتاريخ المصري، عبر فيديوهات بمنصات التواصل الاجتماعي.

سبب تصوير يحيي لفيديوهات عن تاريخ المصريين

وخلال أحداث مسلسل يحيى وكنوز 3، أوضح «يحيى» لماذا يقدم بعمل الفيديوهات التي تشرح التاريخ المصري: «أنا بعمل فيديوهات التاريخ دي عشان أولادك وأولاد المصريين كلهم.. لازم يعرفوا هما مين ويحافظوا على نفسهم من أي فكرة ممكن تيجي من بره تأذيهم».

«الكل لازم يفتخر دايما إنهم مصريين وليهم جدود ضحوا بحياتهم عشان يبقوا مصريين مش حاجه تانية.. من قبل الملك مينا ولغاية النهاردة لسه فيه ناس بتضحى بحياتها عشان ولادك يعيشوا مصريين بكرامة» حسب تعبير «يحيى»، اعتزازا بالتاريخ المصري.

محاولة تزوير التاريخ المصري

بسبب معرفة «يحيى» بالتاريخ المصري، وامتلاكه البوابة السحرية التي تمكنه من السفر إلى مختلف العصور، جعله فريسة في أيد سارقي الهوية المصرية، الذين زعموا أنهم يصورون لقطات من العالم الآخر والحضارة المصرية والمعالم الأثرية، في محاولة منهم لتزوير التاريخ المصري.

«لوحة الهزيمة» هي اللوحة التي طلب من «يحيى» إخفاءها في عصر الملك بسماتيك الأول، والتي تحكي عن أن الملك هُزم على أيدي المتمردين والمحتلين، وأنهم حكموا البلاد فترة أطول بكثير من المذكورة في كتب التاريخ، حاول «يحيي» رفض تلك المهمة قائلًا: «دا تزوير في التاريخ كدا بنزور تاريخ مصر».