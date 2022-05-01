الترمس.. فوائد مذهلة لتناوله في العيد «وجبة منخفضة السعرات»

تنشغل الأسر المصرية بالتجهيز لعيد الفطر، ويعد الترمس أحد المسليات الأكثر شهرة في العيد، والذي يتم تناوله في الخروجات أو تقديمه للضيوف إلى جانب الكحك والبسكويت والبيتفور، كمقبلات خفيفة ووجبة غنية بالبروتين يتم تقديمها مملحة وباردة، ويحبها الصغار والكبار، في التقرير التالي نتعرف على القيمة الغذائية للترمس وفوائده لمرضى الكوليسترول والكمية المسموح بها للفرد.

الترمس من البقوليات وبالتالي فهو غني بالبروتينات الهامة للجسم، كما أنه غني بالألياف، ومعرف أن الألياف تمنح الإحساس بالشبع وتضبط نسبة كوليسترول الدم، وكذلك تضبط مستوى جلوكوز الدم، كما يحتوى الترمس على الزنك المهم لتقوية المناعة، وبالتالي يسهم في الوقاية من قويًا وقادرًا على مكافحة العدوى مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

وأضافت الدكتورة مروة شعير الباحثة في معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، في تصريحات لـ «الوطن»: كما يحتوي الترمس على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم، مثل الماغنسيوم والمنجنيز وفيتامين سي، وفيتامين A، B، وهي بجانب أنها تساعد في تقوية الجهاز المناعي بجانب الزنك، فهي مهمة أيضا لصحة المفاصل والغضاريف.

موضحة: 100 جرام من الترمس المسلوق يحتوى على 100 سعر حراري، أي أن الترمس كوجبة يعتبر منخفض السعرات الحرارية ونحصل من خلاله على البروتين والألياف اللازمة.

الطريقة الأفضل لتناول الترمس:

وأشارت «شعير»: والكمية المسموحة بتناولها حوالي ملء فنجان قهوة صغير أو ربع كوب صغير، بما يعادل نحو 40 جراما، ولو تم تناول الترمس بدون ملح أو مع إضافة الليمون، فهو مفيد لمرضى ضغط الدم المرتفع، وفي الوقت نفسه غير ضار بمرضى الكوليسترول، بل على العكس يكون مفيد لهم.

كما نصحت الحوامل بتناول الترمس، لكن بدون ملح أو بملح خفيف جدا، مع عدم الإكثار منه تجنبا لمشاكل في القولون مثل الانتفاخ، منوهة بأن الترمس الحلو أفضل من الترمس المر، وعلى أن يتم تجهيزه بالنقع عدة مرات والتخلص من ماء النقع ويتم غسله جيدا