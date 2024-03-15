مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 5.. مربوحة تعود لارتداء الأطقم الجديدة

عادت مربوحة في الحلقة 5 من مسلسل الكبير أوي، الذي يذاع عقب أذان المغرب مباشرة على قناة on، طوال شهر رمضان، إلى لبس الأطقم.

مربوحة تفاجئ الكبير بطقم جديد

وخلال أحداث الحلقة 5 من مسلسل الكبير أوي8، فجأت مربوحة، الكبير أوي بظهورها بطقم جديد؛ إذ دخل الكبير غرفته بعد محاولات فاشلة لزواج أمينة خليل من نفادي، حتى يستطيع الانتهاء من لعنه الشمامة، ليفاجئ بمربوحة ترتدي ريش كثير، وبعد أن رفع عليها المسدس خوفا، أثبتت له أنها مربوحة، وأخبرته أنها عملت بنصيحة أمينة خليل.

مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8، يجري عرضه على قناة ON الساعة 6:05، عقب أذان المغرب مباشرة، ويُعاد على القناة نفسها في تمام الثالثة فجرًا، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرا، كما تعرض في التوقيت نفسه على قناة ON عبر منصة «WATCH IT».

ويشارك في الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي، أحمد مكي، وبيومي فؤاد، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، ومصطفى غريب، وهشام إسماعيل، وحسين حجاج، وحاتم صلاح.