القناة الأولى تعرض ملخص أحداث الحلقة الرابعة من المسلسلات.. بينها الكبير

عرضت القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تليفزيونيا حول ملخص أحداث الحلقة الرابعة من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية.

مسلسل «الكبير أوي» الجزء 8

وأفاد التقرير: «الحلقات الرابعة من المسلسلات الاجتماعية والكوميدية شهدت لقطات مشوقة، ففي مسلسل «الكبير أوي الجزء 8» طلب أحمد مكي المساعدة من جوني وهجرس خلال أحداث الحلقة في خطته بعد وصول النجمة أمنية خليل للمزاريطة وإقناعها للزواج من نفادي «حاتم صلاح»، لكنها معرفتش أي شئ وجت المزاريطة لأنها هتكون مديرة المهرجان».

مسلسل «عتبات البهجة»

وأضاف: «في الحلقة الرابعة من مسلسل «عتبات البهجة» للنجم يحيى الفخراني، «عرفان» صلاح عبدالله اصطحب بهجت «الفخراني» للسوق للتأكد من أسعار الأدوية بالأعشاب التي يبيعها، وخلال وجودهما في السوق اكتشفوا البائع نصب على عرفان، وأثناء عملية النصب الكلاب في السوق جريت وراهم».

مسلسل «بابا جه»

وتابع: «شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل «بابا جه» للنجم أكرم حسني، بداية غير متوقعة بعدما انتهت الحلقة السابقة بمكالمة للطفل زياد بيهددوه فيها باكتشاف أمره، وهنا راح هشام «أكرم حسني» لبيت الطفل للحصول على رقم والده لإبلاغه بتورط ولاده في مشكلة».