اللمبي 8 جيجا يعود من جديد في الكبير أوي 8.. أحمد مكي السبب

مشهد عمره 14 عامًا بين الفنان محمد سعد والفنان عبد الله مشرف، خلال أحداث الفيلم الكوميدي الشهير اللمبي 8 جيجا، أعاده مسلسل الكبير أوي 8، إلى الأذهان في الحلقة 5، فكيف ظهر هذا المشهد في مسلسل الكبير؟

اللمبي 8 جيجا في الكبير أوي 8

خلال تجمع الكبير ومربوحة ونفادي مع الفنانة أمينة خليل ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي 8، داخل دوار العمدة، دارت بعض المحادثات بينهم، ليقوم الكبير بإعادة مشهد عبد الله مشرف في فيلم اللمبي 8 جيجا، مع صديقه نفادي، قائلاً له: «الله أكبر عليك.. إيه الحلاوة دي».

أما المشهد الأصلي بالفيلم، الذي تم تصويره عام 2010، جمع محمد سعد وعبد الله مشرف أثناء جلوسهما، داخل أحد مواقف السيارات، وفوجئ «مشرف» بذكاء «سعد» الذي كان يقوم بدور محامي، وردد الجملة الشهيرة الحاضرة في أذهان الجميع، والتي تقول: «الله أكبر عليك.. إيه الحلاوة دي».

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8

جدير بالذكر أن مسلسل الكبير أوي 8، يعرض على قناة ON في تمام الساعة 6:05 عقب أذان المغرب، ويعاد مرتين، الأولى الساعة 3 فجرًا والثانية في الساعة 3 عصرًا، ويعرض أيضًا عبر منصة WATCH IT الساعة 6:05.

نجوم مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن يضم عددًا كبيرًا من نجوم الكوميديا في مصر، في مقدمتهم أحمد مكي الذي يقوم بدور 3 شخصيات، ومحمد سلام «هجرس» ورحمة أحمد «مربوحة»، وبيومي فؤاد «الدكتور ربيع» ومصطفى غريب «العترة» وحسين حجاج «أشرف»، وحاتم صلاح «نفادي».