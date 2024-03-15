تتجه أنظار مواطني محافظة المنيا، نحو معرفة موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 15-3-2024، الموافق الخامس من شهر رمضان الكريم، وذلك حتى يتمكنوا من أداء الصلاة في مواقيتها والتقرب من الله من خلال الإكثار من العبادات والطاعات والحرص على السنن والنوافل.

موعد أذان الفجر في المنيا اليوم

وبحسب إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1445 هجرية لمحافظة المنيا والصادرة عن قسم النتائج والتقاويم بالإدارة العامة للجيوديسيا والحساب بالهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الجمعة 15-3-2024 الموافق 5 من شهر رمضان المبارك، سيكون في تمام الساعة 4:41 صباحًا.

عدد ساعات الصيام اليوم في المنيا

وفي نفس اليوم سيُرفع أذان المغرب في تمام الساعة 6:6 مساءً، وبذلك سيبلغ عدد ساعات الصيام في اليوم الخامس من شهر رمضان 13 ساعة و45 دقيقة، وستزيد مدة الصيام تدريجيا علي مدار الشهر الكريم مع انخفاض ساعات الليل مقابل زيادة ساعات النهار.

مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الجمعة

وبحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية، فيما يخص مواقيت الصلاة في اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك، سيكون أذان الظهر في تمام الساعة 12:6 مساءً، والعصر في 3:31 ، والمغرب في 6:6 مساءً، والعشاء 7:21 مساءً.