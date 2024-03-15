مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الجمعة 15-3- 2024.. المغرب 6:6 مساءً

يتقرب المسلمون إلى الله خلال شهر رمضان بالعبادات والطاعات، ومن أهمها أداء الصلاة في وقتها، وفي شمال الصعيد، يحرص الأهالي على معرفة مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الجمعة 15-3-2024 الموافق الخامس من شهر رمضان.

مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الجمعة 15 مارس 2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان لمحافظة المنيا والصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الجمعة 15-3-2024 ستكون كالتالي «الفجر الساعة 4:41 صباحا، الظهر 12:6 مساءً، العصر 3:31 مساءً، المغرب 6:6 مساءً، العشاء 7:21 مساءً، علما بأن موعد الشروق سيكون في تمام الساعة 6:6 صباحًا».

عدد ساعات الصيام في المنيا اليوم

وتبلغ عدد ساعات الصيام في محافظة المنيا خلال اليوم الخامس من شهر رمضان 13ساعة و45 دقيقة وستزيد تدريجيا حتى نهاية الشهر الكريم مع زيادة ساعات النهار ونقص مدة الليل، لذا يبحث الأهالي دومًا عن مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الجمعة 15-3-2024، للالتزام بأداء الصلوات المفروضة في مواعيدها، واستغلال النفحات الإيمانية التي تميز شهر رمضان.