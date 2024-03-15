جامعة طيبة التكنولوجية تعلن انطلاق فعاليات الأسبوع الأخضر 2024

أعلنت جامعة طيبة بالأقصر عن تنظيمها فعاليات الأسبوع البيئي الأول 2024 لتعزيز الوعي البيئي وتعزيز المستقبل المستدام تحت شعار «طيبة خضراء»، في الفترة من 14 إلى 18 أبريل 2024.

وتشمل الفعاليات مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تركز على الاستدامة والحماية البيئية وسيشهد الأسبوع البيئي افتتاح معارض لمنتجات الطلاب في برنامجي تكنولوجيا الصناعات الخشبية وتكنولوجيا التصنيع الغذائي، كما ستقام دوري رياضي بيئي وحملة تشجير، بالإضافة إلى حملة تبرع بالدم لصالح مرضى مستشفى شفاء الأورمان.

كشوف طبية للطلاب

وأكدت الجامعة في بيان اليوم الجمعة، أنها ستتيح فرصة للكشف الطبي للطلاب من خلال قافلة طبية مُجهزة، وتنظيم ندوة تعريفية حول التدوير والتخلص الآمن من المخلفات للحد من التلوث البيئي، كما تستضيف مناقشة للأبحاث والبوسترات المُقدمة من الطلاب فيما يتعلق بالقضايا البيئية.

وتشمل الفعاليات جلسة حوارية حول الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، إضافة إلى زيارة ميدانية لمستشفى شفاء الأورمان وتوزيع هدايا على الأطفال.

الفعاليات تناقش القضايا البيئية

وتتضمن الفعاليات عروض مسرحية تناقش القضايا البيئية، بالإضافة إلى ندوات توعوية وورشات تدريبية تدريبية حول سلامة الغذاء بجانب المسابقات بين الطلاب المشاركين في هذا الشأن.