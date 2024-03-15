رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

جامعة طيبة التكنولوجية تعلن انطلاق فعاليات الأسبوع الأخضر 2024

كتب:

أحمد الأمير
09:05 م | الجمعة 15 مارس 2024
جامعة طيبة التكنولوجية

جامعة طيبة التكنولوجية

أعلنت جامعة طيبة بالأقصر عن تنظيمها فعاليات الأسبوع البيئي الأول 2024 لتعزيز الوعي البيئي وتعزيز المستقبل المستدام تحت شعار «طيبة خضراء»، في الفترة من 14 إلى 18 أبريل 2024.

وتشمل الفعاليات مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تركز على الاستدامة والحماية البيئية وسيشهد الأسبوع البيئي افتتاح معارض لمنتجات الطلاب في برنامجي تكنولوجيا الصناعات الخشبية وتكنولوجيا التصنيع الغذائي، كما ستقام دوري رياضي بيئي وحملة تشجير، بالإضافة إلى حملة تبرع بالدم لصالح مرضى مستشفى شفاء الأورمان.

كشوف طبية للطلاب 

وأكدت الجامعة في بيان اليوم الجمعة، أنها ستتيح فرصة للكشف الطبي للطلاب من خلال قافلة طبية مُجهزة، وتنظيم ندوة تعريفية حول التدوير والتخلص الآمن من المخلفات للحد من التلوث البيئي، كما تستضيف مناقشة للأبحاث والبوسترات المُقدمة من الطلاب فيما يتعلق بالقضايا البيئية.

وتشمل الفعاليات جلسة حوارية حول الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، إضافة إلى زيارة ميدانية لمستشفى شفاء الأورمان وتوزيع هدايا على الأطفال.

الفعاليات تناقش القضايا البيئية 

وتتضمن الفعاليات عروض مسرحية تناقش القضايا البيئية، بالإضافة إلى ندوات توعوية وورشات تدريبية تدريبية حول سلامة الغذاء بجانب المسابقات بين الطلاب المشاركين في هذا الشأن.

اقرأ المزيد:

مؤسسة إي اف چي للتنمية الاجتماعية توقع اتفاقية ثلاثية مع محافظة الأقصر وجامعة الأقصر لتنفيذ مشروعات تنموية بقرية الدير

أماكن مبادرة كلنا واحد في محافظة الأقصر.. تخفيضات تصل لـ40%

أماكن ومواعيد انقطاع المياه عن مناطق في محافظة الأقصر غدا الأحد

أسعار السكر والزيت في معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة الأقصر

سكرتير عام محافظة الأقصر يترأس اجتماعا لمناقشة قضايا الحد من النمو السكاني
بقلم أحمد الأمير