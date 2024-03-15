أمير كرارة يواصل تصوير بيت الرفاعي في مصنع الشوربجي

يواصل النجم أمير كرارة تصوير أحداث مسلسله بيت الرفاعي، والذي يُعرض حاليًا في الموسم الدرامي الرمضاني، والذي يجسد فيه كرارة شخصية ياسين طبيب العظام الذي يتم اتهامه في مقتل والده، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فؤاد سليم وذلك ضمن أحداث الحلقة الأولى.

ويصور المُخرج أحمد نادر جلال مُخرج المسلسل، حاليًا في مصنع الشوربجي في منطقة إمبابة بالجيزة، وذلك منذ يومين، ومن المقرر أن ينتهي التصوير هناك غدًا.

ويعرض مسلسل بيت الرفاعي في رمضان 2024، على قناة «on» التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلاميّة، ومنصة «watch it» الإلكترونية، وتدور أحداثه على مدار 30 حلقة في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي، تأليف بيتر ميمي، سيناريو وحوار هند عبدالله وعمرو أبواليزيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجي، بطولة أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، ومحمد لطفي، وأحمد فؤاد سليم، ورحاب الجمل، وميرنا جميل، وعايدة رياض، صفاء الطوخي، وملك قورة.