طريقة عمل السوبيا بالحليب زي المحلات.. خطوات سريعة

السوبيا من المشروبات الأساسية عل السفرة الرمضانية، في الشهر المبارك، كما أن البعض يوزعها على المارة في الطرقات قرب أذان المغرب للإفطار، نظرا لمذاقها اللذيذ، لذا نستعرض طريقة عمل السوبيا بالحليب.

طريقة عمل السوبيا بالحليب

خطوات بسيطة تتميز بها طريقة عمل السوبيا بالحليب على خطى الشيف على خطى الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها الذي يعرض على شاشة «سي بي سي سفرة»، ونبدأ بالمكونات:

حليب بودرة.

ماء حسب الرغبة.

سكر.

حليب.

جوز هند.

فانيليا.

طريقة عمل السوبيا بالحليب بالخطوات

- طريقة عمل السوبيا بالحليب تبدأ بإحضار السكر في وعاء كبير، ثم إضافة الفانيليا، وحليب البودرة عليه.

- ضرب الخليط السابق جيدًا لمدة تتراوح من 10 و15 دقيقة.

- إصافة الحليب إلى المكونات حتى تتجانس معًا، ثم إضافة إليها جوز الهند مع التقليب جيدًا مرًة أخرى.

- اسكب الماء حسب الرغبة، ثم مزج الخليط جيدًا لمدة تتراوح من 5 و10 دقائق، وبعدها يتم تقديمه.

طريقة عمل السوبيا زي المحلات

كوب من السكر.

حليب جاف.

كوب من كريم شانتي بودر.

كوب من دقيق الأرز.

فانيلا.

ملعقة كبيرة من ريحة جوز الهند.

خطوات تحضير السوبيا

- في البداية يوضع دقيق الأرز في ماء مغلي حتى يتبخر تمامًا.

- يضاف له باقي المكونات، ثم يضرب في الخلاط.

- يصفى الخليط في قماش شاش قطني، من أجل الحصول على قوام، كريمي حسب الرغبة.