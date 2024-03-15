مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 5.. 3 حيل لجأ إليها نفادي للزواج من أمينة خليل

3 حيل لجأ إليها نفادي للزواج من أمينة خليل وذلك خلال أحداث الحلقة 5 من مسلسل الكبير أوي 8 والذي يعرض على قناة on عقب الإفطار مباشرة.

حيلة نفادي الأولى للزواج من أمينة خليل

وبدأت الحلقة 5 من مسلسل الكبير أوي 8 بأول حيلة لنفادي لوقوع أمينة خليل في حبه وكانت الشجاعة حيث ظهر هجرس في وسط المزاريطة وهو متقمص شخصية الشرير أوي، ليظهر نفادي ويحاول التغلب عليه، الأمر الذي أغضب أمينة خليل وتعاطفت مع هجرس وفشلت الخطة الأولى.

حيلة نفادي الثانية

وكانت الحيلة الثانية لنفادي لكي يكسب قلب أمينة خليل هو العطاء والشهامة حيث أعلن تبرعه لإحدى أهالي المزاريطة ويريد نقل كلْية بالاتفاق مع دكتور ربيع لتفشل الخطة وتلقي عليهم تهمة سرقة الأعضاء.

حيلة نفادي الثالثة

وكانت الحيلة الأخيرة وهي سرقة سلسلة أمينة خليل وتقمص نفادي شخصية كرومبو والبحث عنها لتكشف أمينة خطته ويعترف نفادي بحبه لها ويلفت انتباهها إليه ويتم الزواج بينهما ولكن ينفصلان بعد شهر من الزواج.