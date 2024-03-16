مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 6
كتب:
ياسمين محمود
12:05 ص | السبت 16 مارس 2024
مشهد من مسلسل الكبير أوي 8
يواصل الفنان أحمد مكي مغامراته خلال أحداث مسلسل الكبير أوي 8، الذي انطلق هذا العام بشكل قوي بسبب الأفكار الجديدة التي تتضمنها الحلقات.
مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 6
وتأتي مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 6، في تمام الساعة 6:05 مساءً عقب أذان المغرب مباشرة، وتُعاد على نفس القناة في تمام الـ3 صباحًا، ومرة أخرى في تمام الساعة 3 مساءً، فضلًا عن عرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».
أحداث مسلسل الكبير أوي 8
وكانت الحلقة 5 من مسلسل الكبير أوي 8، مليئة بأحداث كوميدية عديدة كان أبرزها محاولات الكبير أوي زواج أمينة خليل من نفادي حتى يتخلص من لعنه=ة الشمامة.
ومن ناحية أخرى، قام نفادي بعمل حيل ومحاولات عديدة فاشلة، وفي النهاية ينفصل عن أمينة خليل بعد شهر واحد من الزواج بناءً على رغبته.