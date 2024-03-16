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دراما المتحدة

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 6

كتب:

ياسمين محمود
12:05 ص | السبت 16 مارس 2024
مشهد من مسلسل الكبير أوي 8

مشهد من مسلسل الكبير أوي 8

يواصل الفنان أحمد مكي مغامراته خلال أحداث مسلسل الكبير أوي 8، الذي انطلق هذا العام بشكل قوي بسبب الأفكار الجديدة التي تتضمنها الحلقات.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 6

وتأتي مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 6، في تمام الساعة 6:05 مساءً عقب أذان المغرب مباشرة، وتُعاد على نفس القناة في تمام الـ3 صباحًا، ومرة أخرى في تمام الساعة 3 مساءً، فضلًا عن عرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».

أحداث مسلسل الكبير أوي 8

وكانت الحلقة 5 من مسلسل الكبير أوي 8، مليئة بأحداث كوميدية عديدة كان أبرزها محاولات الكبير أوي زواج أمينة خليل من نفادي حتى يتخلص من لعنه=ة الشمامة.

ومن ناحية أخرى، قام نفادي بعمل حيل ومحاولات عديدة فاشلة، وفي النهاية ينفصل عن أمينة خليل بعد شهر واحد من الزواج بناءً على رغبته.

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بقلم ياسمين محمود