أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية، موعد أذان الفجر في مطروح اليوم السبت 16-3-2024، من خلال قسم التقاويم والنتائج بعد إصدارها إمساكية شهر رمضان الكريم 1445 هجريًا، مع حرص جموع أهالي المحافظة على التعرف على مواقيت الصلاة لأدائها في مواعيدها.

موعد أذان الفجر في مطروح اليوم السبت 16-3-2024، يختلف من محافظة إلى أخرى ومن مدينة إلى أخرى داخل المحافظة ذاتها، نتيجة فروق التوقيت.

موعد أذان الفجر في مطروح اليوم السبت

موعد أذان الفجر في مطروح اليوم السبت 16-3-2024، حددته هيئة المساحة المصرية في تمام الساعة 4:52 صباحاً، بينما يسبقه السحور في تمام الساعة 2:32 صباحًا، والإمساك في تمام الساعة 4:32 صباحًا.

600 مسجد في مطروح

ومن جهته، أعلن فضيلة الشيخ حسن عبد البصير عرفة، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أن مساجد المحافظة التي يبلغ عددها 600 مسجد، عامرة بالأنشطة الدينية المتنوعة خلال هذه الأيام المباركة من شهر رمضان، من خلال مقارئ القرآن وملتقى الفكر الاسلامي وصلوات التراويح والندوات التثقيفية إضافة إلى دروس للنساء، تحت إشراف علماء الأوقاف بالإدارات الفرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة الثمانية.