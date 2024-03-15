أعلنت هيئة المساحة المصرية، من خلال إمساكية شهر رمضان المبارك 1445 الصادرة عن قسم النتائج والتقاويم بالهيئة، عن موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الجمعة 15-3-2024.

موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الجمعة 15-3-2024، يختلف من مدينة إلى أخرى بسبب فروق التوقيت.

موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الجمعة

أوضحت الهيئة العامة للمساحة المصرية من خلال إمساكية شهر رمضان أن موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الجمعة 15-3-2024، الساعة 6:19 مساءً.

أنشطة مكثفة في رمضان بأكبر مساجد مطروح

من جهة أخرى، صرح الشيخ حسن عبدالبصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، بأن مديرية أوقاف مطروح تكثف من جهودها خلال شهر رمضان في جميع المساجد على مستوى مراكز ومدن المحافظة الثمانية، حيث يجري تنفيذ العديد من الأنشطة الدينية داخل المساجد الكبيرة، على مدار الشهر، ومنها: مسجد التنعيم والجامع الكبير، ومسجد بلال بن رباح ومسجد العوام، بمتابعة إدارات الأوقاف الفرعية ومشاركة الأئمة والعلماء.