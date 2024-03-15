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دراما المتحدة

إعلام فلسطيني: 9 شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة وغزة

كتب:

محمد عزالدين
09:42 م | الجمعة 15 مارس 2024
غزة

غزة

كشفت وسائل إعلام فلسطينية عن ارتقاء 7 شهداء في قصف للاحتلال الإسرائيلي، استهدف منزلا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

كما كشف إعلام فلسطيني عن استشهاد شاب برصاص قناصة الاحتلال في خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما نفذ طيران الاحتلال حزاما ناريا ويشن غارات مكثفة غرب مدينة غزة.

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية عن استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة الغربية.

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بقلم محمد عزالدين