12 محافظة ترفع درجة الاستعداد لاستقبال أمطار نوة الشمس خلال ساعات

رفعت 12 محافظة درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع الأمطار، طبقاً للبيان الصادر عن غرف العمليات المركزية في هذه المحافظات، وذلك بعد توقعات بفرص سقوط أمطار خلال الساعات القادمة مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وتأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية

فرص سقوط الأمطار في المحافظات

وتستعد 12 محافظة وهى «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الشرقية، الغربية، الدقهلية» للتعامل مع سقوط الأمطار المتوقعة خلال الساعات القادمة والتي تتراوح نسبتها من 20% إلى 30%، وذلك بالتزامن مع تعرض المحافظات إلى نوة الشمس الكبرى.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وتشهد المحافظات غداً طقس غائم جزئيا في جميع المحافظات فيما عدا جنوب سيناء والبحر الأحمر وجنوب الصعيد إذ يسود طقس مشمس نهاراً، مع انعدام فرص سقوط الأمطار.

وتشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء بالإضافة إلى محافظات شمال الصعيد تأثير ظاهرة الشبورة المائية بداية من الساعة 4 فجراً حتى 9 صباحا وسط تحذيرات للمواطنين والمسافرين بتوخي الحذر أثناء القيادة