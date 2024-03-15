تترات مسلسلات رمضان إبداع يتخطى الحدود.. شهدت تنوعا ومشاركة نجوم للمرة الأولى

شهدت تترات مسلسلات دراما رمضان هذا العام تنوعاً بين الرومانسية والكوميديا والتراجيديا والقالب الشعبى، كما استطاعت أن تترك بصمتها لدى الجمهور، إلى جانب تحقيقها نسب مشاهدة عالية بمنصات التواصل الاجتماعى، وحقق اللون الشعبى ظهوراً مميزاً فى تترات مسلسلات رمضان، فضلاً عن غناء مطربين لأول مرة لأغنيات الأعمال الدرامية فى الماراثون الرمضانى.

أحمد شيبة: غناء تتر «العوضي» تحدٍّ.. وتفاجأت باختياري لـ«صيد العقارب»

يشارك الفنان الشعبى أحمد شيبة هذا العام فى دراما رمضان بغناء تتر مسلسل «حق عرب» للفنان أحمد العوضى، بالإضافة إلى غنائه وظهوره فى مسلسل «صيد العقارب» للفنانة غادة عبدالرازق. وقال «شيبة» لـ«الوطن»، إنه سعيد بالمشاركة فى السباق الرمضانى بعملين لنجوم كبار، يمتلكون قاعدة جماهيرية كبيرة فى جميع أنحاء الوطن العربى، مشيراً إلى أن أعماله الغنائية لاقت ردود فعل واسعة.

وأضاف أنه تلقى ردود فعل تتر مسلسل حق عرب بعد دقائق قليلة من طرحها، وفوجئ بحجم الإشادات التى تلقاها عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعى، وكذلك اتصال عدد كبير من أصدقائه لتهنئته.

وأشار «شيبة» إلى أنه عندما علم بوقوع الاختيار عليه لغناء تتر «حق عرب» شعر بمسئولية كبيرة، موضحاً: «العمل من بطولة نجم كبير مثل أحمد العوضى، وأعماله تحصد مشاهدات مرتفعة خلال السنوات الماضية، لذلك كان أمامى تحدٍ لتقديم أغنية جيدة»، مشيراً إلى أنه صب تركيزه على الكلمات والألحان، لتقديم أغنية مختلفة تمس قلوب المشاهدين، وتناسب فكرة عمل المسلسل، والتى تدور فى إطار شعبى اجتماعى، وعن ظهوره وغنائه فى مسلسل صيد العقارب، قال «شيبه»: «اختيارى لغناء تتر العمل فاجأنى، لأنى أحب غادة عبدالرازق وأشاهد جميع أعمالها، لذلك لم أتردد لحظة للمشاركة فى العمل، والحمد لله الأغنية نجحت».

حمزة نمرة: فكرة «سر إلهي» جذبتني.. وردود الفعل فاقت توقعاتي

وقدم حمزة نمرة لأول مرة تتر عمل فى دراما رمضان، وهو مسلسل «سر إلهى»، بطولة الفنانة روجينا، والمكون من 15 حلقة، ولقيت الأغنية تفاعلاً كبيراً من الجمهور فور طرحها، بسبب فكرتها المختلفة، من جانبه أعرب حمزة نمرة عن سعادته بغناء تتر «سر إلهى»، ومشاركته لأول مرة فى غناء أعمال دراما رمضان، مشيراً إلى أن التجربة كانت مختلفة، وأحبها ويتمنى تكرارها.

وقال «نمرة» لـ«الوطن»، إنه تحمس لغناء تتر المسلسل لاختلاف فكرة العمل، الذى يناقش قضية مجتمعية مهمة، لافتاً إلى أنه يحب الأعمال الفنية التى تناقش قضايا تمس المجتمع، كما أنه قرأ السيناريو كاملاً حتى يحدد كلمات وألحاناً مناسبة للأحداث.

وأشار «نمرة» إلى أن ردود الفعل فاقت توقعاته، إذ حصد العديد من رسائل الدعم والمباركة من الجمهور عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعى، مشيراً إلى أنه يتمنى تكرار التجربة مرة أخرى، وعن تعاونه فى الأغنية مع صناع أغنية رياح الحياة، التى كانت ضمن ألبومه الأخير «رايق»، وحققت رواجاً كبيراً، قال «نمرة»: «محمود فاروق مؤلف الأغنية يملك فكراً مختلفاً، ويستطيع تحويل ما يدور بداخلى إلى كلمات تمس قلبى، لذلك سعيد بالتعاون معه، كما أن كريم عبدالوهاب رفيق مشوار النجاح، وحققنا نجاحات عديدة من خلال أغان كثيرة».

لينا شماميان: تتر «جودر» بطبقات صوتية مختلفة وكلماته ستحمل ألغازا

كما تشدو الفنانة السورية لينا شماميان بتتر مسلسل جودر، بطولة الفنان ياسر جلال، المكون من 15 حلقة، ومن المقرر عرضه خلال النصف الثانى من الماراثون الدرامى الرمضانى، إذ تدور أحداث العمل حول حكايات ألف ليلة وليلة الشهيرة، التى يحبها الجمهور فى مصر والوطن العربى، من جانبها أبدت «شماميان» سعادتها بغنائها تتر وبرومو «جودر» لعشقها حكايات ألف ليلة وليلة، ومشاهدة الأعمال التى تناقشها: «فخورة بأنى جزء من هذا العمل»، وأضافت «شماميان» لـ«الوطن» أن «جودر» عمل مهم وتحضر له شركة الإنتاج منذ عامين، لذلك أتوقع أن يكون عملاً كبيراً وينال إعجاب الجمهور فى أنحاء الوطن العربى.

وأشارت المطربة السورية إلى أن المسلسل يضم كوكبة كبيرة من «النجوم الرائعين»، الذين يمتلكون موهبة كبيرة، بالإضافة إلى الإنتاج الضخم لشركة أروما، التى أنتجت العديد من الأعمال الجيدة، ومن المقرر أن تطرح أغنية التتر يوم 10 رمضان كاملة بصوت واضح، متمنية أن تنال الأغنية إعجاب النقاد والجمهور، وأضافت «شماميان» أن أغنية تتر مسلسل جودر ستكون غير نمطية لتباين فكرة العمل نفسه، وستحمل طبقات صوتية مختلفة، والكلمات ستحمل ألغازاً بداخلها، وهى من كلمات إسلام سعيد، وألحان حمزة شاركس.

وائل الفشني: شعرت بالملائكة ترافقني أثناء تسجيل «الحشاشين وبيت الرفاعي».. ونجاح الأغنيتين توفيق من ربنا

ويقدم المطرب وائل الفشنى تتر مسلسل الحشاشين، الذى يعد الأضخم إنتاجياً خلال سنوات، إذ تدور أحداثه فى إطار تاريخى حول حسن الصباح مؤسس فرقة الحشاشين، أول جماعة اغتيالات سياسية على مدار التاريخ، وأعرب «الفشنى» لـ«الوطن»، عن سعادته بغناء تتر «الحشاشين»، لأنه عمل مهم ويناقش قضية لا بد من الاهتمام بها فى أعمالنا الفنية، كما أن العمل يمتلك جميع عناصر النجاح من أبطال ومخرج ومؤلف وجهة إنتاج.

وتابع: «أحمد الله لتحقيق أمنيتى والعودة مرة أخرى لغناء تترات مسلسلات تعرض داخل الماراثون الرمضانى، لأنه موسم مهم ويحصد نسب مشاهدات مرتفعة، والجمهور ينتظره كل عام، حتى يشاهد جميع نجومه المفضلين». وأشار إلى أنه ابتعد عن تقديم تترات مسلسلات بعد غناء تتر مسلسلى «طايع وواحة الغروب».

متابعاً: «الله أنعم علىّ هذا العام بغناء تترين لعملين مهمين، وهما (الحشاشين) و(بيت الرفاعى)، لذلك أوجه الشكر لجميع القائمين على العملين لثقتهم الكبيرة بى».

وأكد «الفشنى» أن «الحشاشين» و«بيت الرفاعى» تجربتان مختلفتان عن بعضهما البعض، موضحاً: «كل تجربة مهمة كانت تحتاج لسنة، وهذا توفيق من عند الله أن يرزقنى بتترين فى عام واحد، وشعرت كأن الملائكة ترافقنى أثناء تسجيل التترين، ونجاح الأغنيتين توفيق من ربنا».

عبدالباسط حمودة: «شعبان» اختارني لتتر «المعلم»

وقع الاختيار على المطرب الشعبى عبدالباسط حمودة لغناء تتر مسلسل المعلم، بطولة الفنان مصطفى شعبان، والمكون من 30 حلقة، ويعرض على شاشة قناة الحياة، نظراً لأن أحداث العمل تدور فى إطار شعبى، وأبدى «حمودة» سعادته لغناء تتر «المعلم» لحبه لـ«شعبان»، لأنه يملك موهبة كبيرة ويشاهد جميع أعماله، سواء كانت داخل موسم رمضان أو خارجه، وقال «حمودة» لـ«الوطن»، إنه يعتبر شهر رمضان وش «السعد» على كل فنان يقدم عملاً فنياً، سواء كان بطولة مسلسل أو غناء تتر، فالأعمال خلاله تحظى بنسب مشاهدة عالية.

وأشار «حمودة» إلى أن الوجود داخل السباق الرمضانى إضافة لكل فنان: «أشكر الله لتقديمى تتر مسلسل بطله نجم كبير بحجم مصطفى شعبان، الذى أحبه على المستوى الشخصى، وهو الذى اختارنى لغنائه، وقال للمخرج وشركة الإنتاج إننى الأنسب لتقديم الأغنية، وأتمنى أن تكون نالت إعجابه»، وعن ردود الفعل، قال «حمودة»: «لم أتخيل حجم ردود الفعل، الناس فى الشارع تشغل الأغنية، وهذا ما أسعدنى جداً، وسعيد بتحقيق الأغنية التريند منذ أول يوم طرحها، وأشكر الجمهور الذى دائماً يسعدنى».

أعضاء «مسار إجباري»: تشابه اسم فرقتنا مع المسلسل غير مقصود

وأعرب تامر عطا الله، عضو فرقة مسار إجبارى، عن سعادته بغنائهم تتر مسلسل مسار إجبارى، المكون من 15 حلقة، بطولة الفنانين الشابين عصام عمر وأحمد داش، إذ يحظى بنسب مشاهدات مرتفعة، منذ عرض أولى حلقاته، على حد قوله.

وأضاف: «سعدنا بالمشاركة فى تتر المسلسل لأنه من إخراج مخرجة كبيرة بحجم نادين خان، تملك وعياً كبيراً وتستطيع توظيف جميع عناصر العمل فى أماكنها الصحيحة، وهذا ينعكس على الشاشة بخروج عمل جيد يلتف حوله الجمهور»، مشيراً إلى أن تجربة العمل جيدة، خصوصاً أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعطى الفرصة للموهوبين الشباب، مثل عصام عمر وأحمد داش، اللذين أثبتا، امتلاكهما مواهب كبيرة، وعن فكرة تشابه اسم المسلسل بالفرقة، قال: «لا علاقة بينهما مجرد تشابه أسماء».

وقال هانى الدقاق، عضو فرقة مسار إجبارى، إنه استمتع بتجربة غناء تتر المسلسل، وبخاصة أنها شهدت التعاون مع الفنان طارق الشيخ، لافتاً إلى أن فكرة أغنية التتر مختلفة وجيدة، ونجحت فى لفت انتباه الجمهور.

وأضاف أن أعضاء الفريق تحمسوا للتجربة بسبب اسم العمل، الذى جاء مشابهاً لاسم الفرقة، بالإضافة إلى أن القائمين على المسلسل يحبون أعمال الفرقة، لذلك لم يترددوا لحظة لمشاركتهم فى العمل، متابعاً: «لم أتوقع أن يتداول الجمهور كلمات الأغنية بهذا الشكل، رغم أن هدفنا هو عمل أغنية تمس قلوب كل الجمهور، وتكون لها أثر، مثلما نفعل فى كل أعمالنا الغنائية»، وعن جديد الفرقة خلال الفترة المقبلة، قال «الدقاق»: «نعمل فى الوقت الحالى على ألبوم جديد، سيكون مفاجأة كبيرة للجمهور، ومن المقرر طرحه قريباً وأتمنى أن ينال إعجاب الجميع».