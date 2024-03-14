تترات مسلسلات رمضان 2024.. تنوع فريد وتفاعل كبير من الجمهور

قدّمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، باقة متنوعة من المسلسلات هذا العام، شهدت تنوعا مميزا في تترات مسلسلات رمضان التي تفاعل معها الجمهور وحققت نجاحا لافتا واهتماما كبيرا من رواد التواصل الاجتماعي بسبب اختلاف موضوعاتها.

حمزة نمرة

وقدم حمزة نمرة لأول مرة تتر مسلسل سر إلهي بطولة الفنانة روجينا، والمكون من 15 حلقة، ولقيت الأغنية تفاعلا كبيرا من الجمهور فور طرحها بسبب فكرة الأغنية المختلفة.

رضا البحراوي

وقدم رضا البحراوي تتر مسلسل محارب للفنان حسن الرداد، وحظيت الاغنية بإشادة كبيرة من الجمهور، وحققت نسب مشاهدة مرتفعة.

نوال الكويتية

أما نوال الكوتيية فقدمت تتر مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، وهي المرة الأولى التي تؤدي أغنية بصوتها في مسلسل مصري يعرض خلال شهر رمضان.