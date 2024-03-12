مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 على 4 قنوات.. «شوف فنانك المفضل»

مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية يتم تقديمها هذا العام في شهر رمضان، بين الغموض والتشويق والاجتماعي والخيالي والتاريخي والكوميدي وغيرها، لذا نرصد في السطور التالية مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 على 4 قنوات للمتحدة للخدمات الإعلامية.

وجاءت مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 على قناة DMC، على النحو التالي:

مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان يحيى الفخراني، الساعة 6:15 مساء.

- مسلسل بابا جه بطولة الفنان أكرم حسني يكون الساعة 7:45 مساء.

- مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبدالعزيز الساعة 9:15 مساء.

- مسلسل إمبراطورية م بطولة الفنان خالد النبوي الساعة 10:45 مساء.

- مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج الساعة 12:15 صباحا.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON

- مسلسل الكبير أوي 8 بطولة الفنان أحمد مكي الساعة 6:05 مساء.

- مسلسل كامل العدد +1 بطولة الفنانة دينا الشربيني الساعة 7:30 مساء.

- مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة الساعة 9 مساء.

- مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر الساعة 10:30 مساء.

- مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي الساعة 12 صباحا.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 على قناة CBC كالتالي:

- مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر الساعة 6:05 مساء.

- مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرزاق الساعة 7:300 مساء.

- مسلسل محارب بطولة الفنان حسن الرداد الساعة 9 مساء.

- مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج الساعة 10:30 مساء.

- مسلسل سر إلهي بطولة الفنانة روجينا الساعة 12 صباحا.

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2024 على قناة الحياة

- مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج الساعة 8:15 مساء.

- مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان الساعة 9:45 مساء.

- مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر الساعة 11:15 مساء.