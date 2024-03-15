ملخص الحلقة 5 مسلسل حق عرب.. براءة أحمد العوضي من تهمة القتل

يواصل الفنان أحمد العوضي التشويق في أحداث الحلقة 5 مسلسل حق عرب والذي يعرض على شاشة قناة on drama، ضمن مسلسلات الموسم الرمضاني، وفي السطور التالية نرصد ملخص الحلقة 5 مسلسل حق عرب.

ملخص الحلقة 5 مسلسل حق عرب

بدأت أحداث الحلقة 5 من مسلسل حق عرب، بذهاب صباح الجياش والتي تجسدها الفنانة وفاء عامر إلى قسم الشرطة من أجل الاعتراف على أمر خطير، وقبل أن تعترف على نفسها وتبرأ عرب السويركي والذي يجسده الفنان أحمد العوضي، وصل تقرير الطب الشرعي الذي أثبت حديثه، وشهادة الشهود، وأنه وصل لمكان وقوع الجريمة بعد وقوعها بـ 3 ساعات، وأمر الضابط المسئول عن القضية بتحويل التقرير للنيابة حتى يتم الإفراج عنه على الفور.

براءة أحمد العوضي من تهمة القتل في مسلسل حق عرب

وتوالت الأحداث وواصل رباح الذهبي خطته للانتقام من عرب السويركي ويجسده وليد فواز، وقام بالتقدم لخطبة حبيبته حنان والتي تجسدها دينا فؤاد، وطلب يديها من زوجة أبيها والتي تجسدها وفاء مكي، ووعدها بأنه سيجعلها تعيش كملكة في حياتها، وقام برشوتها من أجل أن تضغط عليها وتجعلها توافق عليه، ولكنها رفضته قائلة: «لو آخر راجل في الدنيا مش هتجوزك يارباح يا أعور».

تهديد وليد فواز لـ دينا فؤاد من أجل الزواج

وهددها رباح الذهبي بالموافقة عليه أو أن تكون عدوته ويقوم بطردها وأهلها خارج منطقة المغربلين بعد قضية عرب السويركي ظنًا منه أنه انتهت حياته وأصبحت بمفردها ولا يوجد من تستند عليه، قائلا: «اعقلي علشان اللي جاي خراب».

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، رياض الخولي، وفاء عامر، سلوى عثمان، وليد فواز، أحمد السمان، دينا فؤاد، دنيا المصري، وآخرين من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.