ليلى عز العرب: «ربنا يجعل يومي قبل يومك».. دعاء المصريين خوفا من الفقد

قالت الفنانة القديرة ليلى عز العرب، إنها في محنتها بفقدها زوجها، حاولت مواساة نفسها بأن رحيله كان بعد عمر مشترك عاشاه سويا، قائلة: «كبرنا معًا، بخلاف الأم التي تفقد طفلها، ويكون مصابها أكبر وأصعب».

لفقد كله صعب وله مرارة

وأضافت «عز العرب»، في حوارها مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الخطيب، ببرنامجه الإذاعي «كلم ربنا»، والمُذاع على «راديو 9090»، أنه رغم أن الفقد كله صعب وله مراره إلا أن «فقد بيفرق عن فقد آخر وصعوبة تفرق عن صعوبة».

دعوات المصريين تؤكد خوفهم من الفقد

وتابعت: «المصريون عندما يدعون لأبناءهم وأحباءهم يقولون: يجعل يومي قبل يومك، وذلك تجنبا لأن تذوق قلوبهم مرارة الفقد، وبالطبع أوجاع من فقدوا أبناءهم أكثر مني ولكن الفقد المفاجئ يزلزل كيان الشخص بقوة».

واستطردت: «أقول لربنا بحق الأيام المفترجة صبرني على فقد زوجي، وربنا هو ونيسي وليس لي باب سوى بابه.. في النهاية لك مين غير ربنا؟ لا أحد».