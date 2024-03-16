مواقيت الصلاة في مطروح اليوم السبت 16-3-2024، أعلنتها هيئة المساحة المصرية من خلال إمساكية شهر رمضان المبارك والصادرة من قسم النتائج والتقاويم، وذلك تزامنًا مع حلول سادس أيام الشهر الكريم، وحرص أهالي المحافظة على التعرف على مواعيد الصلاة لأدائها في أوقاتها.

مواقيت الصلاة في مطروح اليوم السبت 16-3-2024، كشفتها هيئة المساحة بكل التفاصيل مع عدد ساعات الصيام وموعد السحور.

مواقيت الصلاة في مطروح اليوم السبت

مواقيت الصلاة في مطروح اليوم السبت 16-3-2024، حددته الهيئة طبقاً لإمساكية شهر رمضان وهي كالتالي:

- موعد صلاة الفجر في مرسى مطروح اليوم في تمام الساعة 4:52 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر في مرسى مطروح اليوم في تمام الساعة 12:19 مساءً.

موعد السحور والإمساك

- موعد صلاة العصر في مرسى مطروح اليوم في تمام الساعة 3:45 مساءً.

- موعد صلاة المغرب في مرسى مطروح اليوم في تمام 6:20 الساعة مساءً.

- موعد صلاة العشاء في مرسى مطروح اليوم في تمام الساعة 7:38 مساءً.

- موعد السحور في تمام الساعة 2:32 صباحًا.

- موعد الإمساك في تمام الساعة 4:32 صباحًا.