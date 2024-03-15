ملخص الحلقة 5 من مسلسل الحشاشين.. خطة لاغتيال الخليفة العباسي

يستعد الخليفة العباسي المقتدي بأمر الله إلى زيارة مدينة أصفهان لقصر السلطان السلجوقي ملك شاه، ويطلب الوزير نظام الملك (فتحي عبد الوهاب) من حسن الصباح (كريم عبد العزيز) الذي يعمل حاليا في بيت سر السلطنة، ويطلع على أدق أسرار الدولة، ويطل منه أن تتم الزيارة على أكمل وجه بالرغم من انتماء الصباح لطائفة معادة للخليفة العباسي ودولته.

ويوجه الوزير ملك شاه الجنود باستقبال الخليفة العباسي على مسيرة يوم من خارج مدينة أصفهان، وبمجرد وصول موكب الخليفة إلى مكان يمركزهم يصطحبوه إلى المدينة، بجانب وضع خطة أمنية محكمة داخل المدينة، وتعيين جندي على سطح كل منزل وتفتيش جميع العوام، ووضع حواجز بين الأشخاص وموكب الخليفة، وذلك ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 5.

مسلسل الحشاشين الحلقة 5.. السلطنة السلجوقية تستعد لاستقبال الخليفة العباسي

مسلسل الحشاشين الحلقة 5.. خطة شيطانية لحسن الصباح

وعلى الجانب يخطط حسن الصباح لشيء آخر، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 5، حيث يخرج من منزله من خلال سرداب ويذهب إلى المغارة ليبايعه شخص جديد ويطلب منه قتل الخليفة العباسي.