مسلسل الحشاشين الحلقة 5.. كريم عبد العزيز يهرب من المراقبة بحيلة سحرية

استخدم حسن الصباح (كريم عبد العزيز) حيلة غريبة للهروب من الأشخاص الذين يكلفهم الوزير نظام الملك (فتحي عبد الوهاب) بمراقبة جميع تحركاته، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 5، إذ ينقسم «الصباح» فجأة إلى شخصين يسيران في اتجاهين مختلفين، بينما تسير نسخة ثالثة منه خلفه وهو يقول: «حسن الصباح بيمشي عكس الاتجاه».

مسلسل الحشاشين 5.. نظام الملك يراقب حسن الصباح

وكان الوزير نظام الملك كلف عددًا من الرجال لمراقبة جميع تحركات حسن الصباح، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 5، حتى يضمن عدم استغلال المعلومات التي يعرفها من عمله داخل بيت سر السلطنة إلى جانب ابتعاده عن المذهب الباطني الذي ينتمي له.

مسلسل الحشاشين الحلقة 5.. حسن الصباح يفوز بثقة السلطان

ونجح حسن الصباح، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 5، في كسب ثقة السلطان ملك شاه بعد ما قدم له طريقة تلخيص مكاتبات الدولة وتنفيذها في فترة قياسية، أقل من شهر، وهو ما أحرج الوزير نظام الملك لأنه قال للسلطان إن تلك العملية سوف تحتاج أكثر من سنة.