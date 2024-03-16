مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6.. هل ستتخطى حفيدة «بهجت» الأزمة الأخلاقية؟

شهدت أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 5، العديد من الأحداث، من أهمها إرسال صور مخلة لجميلة حفيدة «بهجت» الفنان يحيى الفخراني، وتظهر هي في هذه الصور، وتتحرك من أجل تحرير محضر ضد مرسل هذه الصور، ويبحث الكثير من المشاهدين عن تطورات الأحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6.

عتبات البهجة الحلقة 6

ومن المتوقع أن تشهد حالة من نوع آخر، بعد أن عرف بهجت الأزمة الأخلاقية التي تمر بها حفيدته جميلة، وأنه وصل لها صور مخلة تظهر هي في هذه الصور، وتحدث بأنه لم يخطئ في تربية أحفاده وأنه فعل كل ما في وسعه من أجل تربيتهم لكي يصل بهم لبر الأمان، بداية من جمع الأموال، لكي يدخلهم أفضل مدارس وغرس الأخلاق والفضيلة.

مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6

فهل من المتوقع أن يعاتب «بهجت» الفنان يحيى الفخراني حفيدته؟، أم سيساعدها على تخطي هذه الأزمة، وهو ما يكشفه مسلسل عتبات البهجة الحلقة 6.

بدأت أحداث مسلسل عتبات البهجة الحلقة 5، بتلقي حفيدة بهجت صورة مخلة لها، لتدخل في حالة من الصدمة، لكنها تتذكر أنها أرسلت هذه الصورة لحبيبها.

وبعد الحديث واستشاره عدد من أقاربه، اقتنعت أن تتقدم ببلاغ إلى شرطة الإنترنت من خلال رقم 108، المخصص للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.

والمسلسل بطولة كل من يحيى الفخراني، وجومانا مراد، وصلاح عبدالله، وعنبة، وخالد شباط، وصفاء الطوخي، وسما إبراهيم، وهشام إسماعيل، وعمرو صحصاح.