مواعيد التقديم في مسابقة القرآن الكريم بشركة مياه الشرب بالمنيا

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات العامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا إطلاق المسابقة الرمضانية السنوية للقرآن الكريم 2024، لجميع العاملين بالشركة وأبنائهم.

مستويات مسابقة القرآن الكريم

تقام المسابقة تحت رعاية المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا، والذي صرح أن المسابقة تشمل 5 مستويات، والمستوى الأول يشمل حفظ القرآن كاملا، والثاني من 15 إلى 20 جزءا، والثالث 15 جزءا، والرابع ربع القرآن، والمستوى الخامس والأخير 5 أجزاء.

وقال رئيس شركة مياه الشرب في تصريحات لـ«الوطن»، إن آخر موعد للتقديم في مسابقة القرآن الكريم السنوية 2024، يوم 21 من شهر مارس ويتم التقديم بإدارة العلاقات العامة داخل المقر الرئيسي للشركة الكائن بشارع عدنان المالكي في شمال مدينة المنيا.

تنظيم مسابقات القرآن خلال شهر رمضان

وتحرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا علي تنظيم مسابقات القرآن الكريم خلال شهر رمضان كل عام ويتم تكريم الفائزين عقب إعلان النتائج خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان الكريم كما تطلق الشركة دورات كرة قدم للعاملين بها خلال شهر رمضان المبارك.