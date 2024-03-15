طريقة عمل بطاطس الجمبري.. «جددي سفرتك على السحور»

بطاطس الجمبري من أشهر أنواع البطاطس المقلية، لقرمشتها وطعمها الذي يشبه الجمبري، لذلك أطلق عليها «بطاطس جمبري»، وحتى تجذبي أطفالك لسفرة السحور لابد من تجديد أصناف الأكل.

ما يجذب الأنظار حول بطاطس الجمبري، هو اسمها المختلف عن باقي أنواعها، فقد يظنه البعض أنها بطاطس بالجمبري أي أنها تحتوي على الجمبري، إلا أن هناك طريقة لعمل بطاطس الجمبري، تجعل الجميع يلجأ إليها في مختلف الأوقات.

يمكن تحضير بطاطس الجمبري عن طريق اتباع عدة خطوات، وبمكونات بسيطة في المنزل، تجعل ربة المنزل تلجأ إليها لتجديد سفرة السحور بدلًا من البطاطس المقلية.

مكونات طريقة عمل بطاطس الجمبري:

- نصف كيلو من البطاطس مناسب للقلي.

- زيت غزير.

- كوب من النشا.

- كوب من الدقيق.

- ملعقة من البيكنج باودر.

- نصف ملعقة الزعفران.

- توابل بطاطس يتم شرائها من العطار.

تحضير بطاطس الجمبري

وتأتي طريقة تحضير بطاطس الجمبري، من خلال تقطيع البطاطس إلى أصابع ليست سميكة، وقليها في طاسة بها كمية مناسبة من الزيت على النار، والانتظار ما يقرب من 10 دقائق حتى يتحول لونها إلى اللون الذهبي.

يتم ترك البطاطس بعد قليها حتى تبرد، وإعداد العجينة عن طريق إحضار إناء مناسب به كوبين من الدقيق ومن النشا، ومعلقة بيكنج بودر، وبهارات البطاطس، ومن ثم إضافة الماء، ويتم التقليب جيدًا لحين تجانس المكونات، ووضعها على أصابع البطاطس، وأخيرًا إعادة البطاطس إلى النار لمدة دقيقة واحدة على نار متوسطة، وتقديم البطاطس الجمبري مع الطحينة أو الكاتشب.