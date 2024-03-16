سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الجنيه المصري، استقرارا ملحوظا في عدد كبير من البنوك، مسجلا 13.031 جنيه للشراء، فيما سجل 13.039 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

وترصد «الوطن»، سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في مختلف البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.98 جنيه للشراء، فيما سجل 13.029 جنيه للبيع، وفقا لبنك الإسكندرية

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 12.98 جنيه للشراء، فيما سجل 13.03 جنيه للبيع وفقا لبنك cib.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.01 جنيه للشراء، فيما سجل 13.04 جنيه للبيع، وفقا للبنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه المصري 13.031 جنيه للشراء، فيما سجل 13.039 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم 13.031 جنيه للشراء، فيما سجل 13.039 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.21 جنيه للشراء، فيما سجل 13.24 جنيه للبيع وفقا لمصرف أبوظبي الإسلامي.