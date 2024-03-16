بعد النهاية المشوقة التي شهدتها أحداث الحلقة 5، يريد الجمهور معرفة مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 6؛ إذ يستعد حسن الصباح (كريم عبد العزيز) لاستهداف الخليفة العباسي واغتياله أثناء زيارته إلى سلطات الدولة السلجوقية، وينتظر الجمهور موعد الحلقة الجديدة ليعرف هل سينجح الصباح في مساعيه.

وكشفت شبكة قنوات DMC، مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 6، التي تعرض أيضا حصريا على منصة WATCH IT الإلكترونية، في تمام الساعة السابعة والربع مساء، قبل موعد عرضها تلفزيونيا.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 6

وتبدأ مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC في رمضان 2024 الحلقة 6، في تمام الساعة التاسعة والربع مساء، وتعاد في الساعة الثانية إلا ربع من صباح اليوم التالي، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة الرابعة والربع عصرا.