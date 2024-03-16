مسلسل مسار إجباري الحلقة الخامسة.. هل ينفذ حكم الإعدام على الدكتور صفوت؟

أحداث مهمة شهدها مسلسل مسار إجباري الحلقة الخامسة، الذي يجسد بطولته الفنان أحمد داش وعصام عمر وبسمة وصابرين وجوري بكري ورشدي الشامي، بالإضافة إلى العديد من الوجوه الشابة والجديدة من نجوم السوشيال ميديا.

وحاول حسين «أحمد داش» وعلي «عصام عمر» أثناء مسلسل مسار إجباري الحلقة الخامسة، البحث عن أدلة جديدة لبراءة الدكتور صفوت مصباح، المتهم ظلما في مقتل الطالبة حبيبة، بالإضافة إلى المستندات التي تركها لهم والدهما ولا يعرفون مكانها؛ إذ توفي قبل أن يخبرهما بذلك.

مسلسل مسار إجباري الحلقة الخامسة

ومن خلال اختراق هاتف مسعد الذي يعمل لدى المحامي مجدي حشيش (رشدي الشامي)، اكتشفوا سرا خطيرا، وهو أن أكثر مكالماته الهاتفية في الفترة الأخيرة كانت مع سناء (جوري بكر)، وهو ما يعني أنه على علاقة بعصابة مجدي حشيش وتتواطئ ضد زوجها المتهم في القضية، ليكتشوا فيا بعد أنهم تربطهم ببعض علاقة بزنس.

على يساعد حسن في تشغيل عربة الطعام بشكل قانوني

وخلال مسلسل مسار إجباري الحلقة الخامسة يضطر حسين أن يبيع عربة الطعام التي يمتلكها لتسديد إيجار الشقة المتأخر 6 أشهر؛ إذ انتهى العقد وتوقف والده عن السداد، بينما ينصحه علي بعدم بيعها وأن يشغلها مرة أخرى، للإنفاق على نفسه ووالدته، ويساعده في الحصول على شهادة صحية ليعمل بشكل قانوني.

وينتمي مسلسل مسار إجباري إلى المسلسلات القصيرة فئة 15 حلقة، ويدور حول علي طالب جامعي، يفاجأ بوجود أخ غير شقيق له، فيصاب بصدمة ويضطر إلى أن يتعايش مع الواقع، الصدمة ذاتها يعيشها شقيقه الآخر، وهو الذي يكره أن يكون له شقيق، إلا أنه خلال المسلسل تحدث مفاجأة تجعل الأخوين يضطران إلى السير في مسار واحد بشكل إجباري.