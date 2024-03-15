مسلسل مسار إجباري الحلقة الخامسة لأحمد داش.. دليل جديد على براءة صفوت مصباح

شهد مسلسل مسار إجباري الحلقة الخامسة أحداثا مثيرة، حيث بدأت الحلقة باتفاق حسين «أحمد داش» وعلي «عصام عمر» على البحث عن المستندات التي تثبت براءة الدكتور صفوت مصباح، وحاولا معرفة أي تفاصيل عن علاقة مسعد بوالدهما عن طريق التجسس على هاتفه، لتحدث مفاجأة كبرى وهي أن سناء «جوري بكر» زوجة المتهم عصام صفوت على علاقة بمسعد.

وخلال مسلسل مسار إجباري الحلقة الخامسة يضطر حسين أن يبع عربة الطعام التي يمتلكها لتسديد إيجار الشقة المتأخر، بينما ينصحه علي بعدم بيعها ويوعده بأن يستخرج له شهاد صحية وترخيص ويسترد معدات التي سحبتها البلدية ليعاود العمل عليها بشكل قانوني، للإنفاق على نفسه وعلى والدته.

مسلسل مسار إجباري الحلقة الخامسة لأحمد داش

تزور سناء المحامي مجدي حشيش «رشدي الشامي» والذي ترافع في قضية زوجها الدكتور عصام صفوت المحكوم عليه بالإعدام لاتهامه بقتل طالبة كان يدرس لها وتربطه بها علاقة عاطفية، وتجمع سناء بمجدي علاقة بزنس ويخبرها أنه خسر قضية الدكتور صفوت بمزاجه وتتفق معه في ذلك لكون زوجها خانها مع الطالبة المقتولة.

وأثناء مسلسل مسار إجباري الحلقة الخامسة، يحاول الأخوان غير الشقيقين لقاء خديجة ابن خالة حبيبة الطالبة المقتولة، وتخبرهم أن الدكتور صفوت مصباح برئ من دمها ولم يقتلها، وفي الوقت نفسه تأتي عصابة مجدي حشيش للتفتيش في منزلي زوجات عمر البرنس «محمود البزاوي»، عنيات «بسمة» وإحسان «صابرين» على مستندات براءة الدكتور صفوت مصباح.

شقق زوجات البرنس

وتفاجأ الزوجتان بما حدث في شقتيمها لتخبر كل منهما الأخرى بما حدث وترغب في إبلاغ الشرطة بذلك إلا أن أبنائهما ينصحونهما بعدم فعل ذلك لتجنب المشاكل، ويخفيان عنهما سر جرائم والدهما لحين إيجاد حل لها.

ينتمي مسلسل مسار إجباري إلى المسلسلات القصيرة فئة 15 حلقة، وهو من بطولة أحمد داش وعصام عمر وصابرين وبسمة، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي وإخراج نادين خان.

وتدور أحداث مسلسل مسار إجباري حول على طالب جامعي يفاجأ بوجود أخ غير شقيق له فيصاب بصدمة ويضطر إلى أن يتعايش مع الواقع، الصدمة ذاتها يعيشها شقيقه الآخر، وهو الذي يكره أن يكون له شقيق، إلا أنه خلال المسلسل تحدث مفاجأة تجعل الأخوين يضطران إلى السير في مسار واحد بشكل إجباري.