يختلف موعد إعادة مسلسل مسار إجباري على قناة سي بي سي الحلقة الخامسة، حيث تذاع على العديد من القنوات وهو ما نعرضه في السطور التالية وسط ترقب لما سيحدث مع أحمد داش الذي يجسد شخصية حسين وكيف سيثبت وفاة والده وقتله عن عمد.

وفي السطور التالية نعرض موعد إعادة مسلسل مسار إجباري على قناة سي بي سي الحلقة الخامسة.

موعد إعادة مسلسل مسار إجباري على قناة سي بي سي الحلقة الخامسة

ويكون موعد إعادة مسلسل مسار إجباري الحلقة الخامسة على قناة ON دراما، في تمام الساعة 10:30، فيما يكون العرض الأول على ON في تمام الساعة 6:45 مساء.

وتُعرض إعادة الحلقة الخامسة من مسلسل مسار إجباري على قناة CBC الساعة 9 من صباح اليوم الثاني.

ويأتي موعد عرض مسلسل مسار إجباري على القناة الأولى المصرية، في تمام الساعة 11 صباحًا، وعلى قناة الحياة، تُعاد في اليوم التالي الساعة 3:30 مساء.