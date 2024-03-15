ملخص الحلقة الخامسة مسلسل مسار إجباري.. مؤامرة بين جوري بكر ومحامي زوجها

أحداث مثيرة شهدها ملخص الحلقة الخامسة من مسلسل مسار إجباري لأحمد داش؛ حيث يسير حسين (أحمد اش) وعلي (عصام عمر)، في طريق لإثبات براءة الدكتور صفوت مصباح، المحكوم عليه بالإعدام على ذمة قضية مقتل طالبة كان يدرس لها، وتربطه بها علاقة عاطفية.

التقى حسين وعلي، خديخة، ابنة خالة حبيبة الطالب المقتولة، المتهم فيها الدكتور صفوت مصباح، وأخبرتهم أن صفوت برئ ولم يقتل حبيبة، وتحاول إثبات ذلك في المحكمة، لكي ينال القاتل الحقيقي عقابه بالقانون، ويأتي ذلك في ملخص الحلقة الخامسة مسلسل مسار إجباري.

ملخص الحلقة الخامسة من مسلسل مسار إجباري

تظهر سناء (جوري بكر) زوجة الدكتور صفوت مصباح في ملخص الحلقة الخامسة مسلسل مسار إجباري أثناء زيارتها للمحامي مجدي حشيش (رشدي الشامي)، الذي يترافع في قضية زوجها، الذي خسرها عن عمد؛ إذ يعرف بأنه برئ لكنه يريد الزج به في السجن لإتمام بزنس بينه وبين زوجته.

سناء تزور زوجها في السجن وترفض مساعدته

وعقب زيارة المحامي، تتوجه سناء لزيارة زوجها في محبسه وترفض مساعدته أو زيارته في السجن؛ لكونه خانها مع حبيبة الطالبة المقتولة، والمتهم فيها هو، وتخبره أن البزنس أهم من مساعدتها له.

ويضطر حسين أن يبيع عربة الطعام التي يمتلكها لتسديد إيجار الشقة المتأخر، بينما ينصحه علي بعدم بيعها ويوعده بأن يستخرج له شهاد صحية وترخيص ويسترد معدات التي سحبتها البلدية ليعاود العمل عليها بشكل قانوني، للإنفاق على نفسه وعلى والدته.

ينتمي مسلسل مسار إجباري إلى المسلسلات القصيرة فئة 15 حلقة، من بطولة أحمد داش وعصام عمر وصابرين وبسمة، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي وإخراج نادين خان.