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دراما المتحدة

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 6

كتب:

ضحى محمد
12:00 ص | السبت 16 مارس 2024
إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم

بأحداث متتالية وشيقة، نعرض مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 6، حتي يتمكن المشاهد من متابعة الأحداث كاملة .

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc في رمضان 2024 الحلقة 6

موعد عرض الحلقة 6 من مسلسل إمبراطورية ميم في المواعيد التالية، يكون كالتالي: على قناة dmc الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا.

ويعرض المسلسل على قناة drama dmc الساعة 6.05 مساءً والإعادة الساعة 12 مساء والساعة 3.30 صباحا.

أحداث مسلسل إمبرطورية ميم

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي لايت؛ إذ يجسد خالد النبوي شخصية مختار أبو المجد، الذي يصبح مسؤولا عن أولاده الستة بعد وفاة زوجته، ويجد نفسه مضطرا لأن يصنع حياة مختلفة لهم، وبدأت مشاعره تتحرك تجاه مي التى تجسد دورها الفنانة حلا شيحا، حيث تربط بينهما علاقة بسبب أن أولادهما في مدرسة واحدة.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.