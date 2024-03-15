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دراما المتحدة

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 5 على قناة DMC

كتب:

ضحى محمد
03:07 م | الجمعة 15 مارس 2024
إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم

الجمهور على موعد مع إعادة مسلسل إمبراطورية ميم على قناة DMC الحلقة 5، والذي تدور أحداثه في إطار تشويق، بين أفراد عائلة مختار التي يجسد دورها الفنان خالد النبوي.

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم على قناة DMC الحلقة 5

جمهور مسلسل إمبراطورية ميم على موعد مع الإعادة على قناة dmc 10.15 صباحا.

وعلى قناة dmc drama الساعة 6.05 مساءً والإعادة 12 منتصف الليل و3.30 صباحا.

إضافة إلى عرضه على منصة WATCH IT بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

أبطال مسلسل امبراطورية ميم

المسلسل من بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، وضيفة الشرف سلاف فواخرجي، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

 

 

 

 

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.