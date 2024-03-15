مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 5.. هل يوافق كريم الدالي على عرض المليون دولار؟

أحداث مثيرة وشقية ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 5، حيث ظهر الفنان محمد محمود عبد العزيز بدور «كريم الدالي»، والذي تدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 5

وعرضت الشركة المختصة بتنفيذ كومباوند في المعادي على كريم الدالي، مليون دولار؛ ليكون الوجهة الإعلانية ولكنهم اشترطوا عليه أيضا اقناع زوجته مي ببيع منزلها.

يذهب محمد محمود عبد العزيز إلى حلا شيحا من أجل إقناعها ببيع المنزل، ولكنها ترفض أن تستقبله، وترفض العرض، وتخبره أنه سيكون هناك اجتماع مع عدد من سكان المعادي الذين يرفضون البيع .

موعد عرض الحلقة الجديدة 5

مسلسل إمبراطورية ميم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة dmc، في المواعيد التالية: الساعة 10.45 مساء والإعادة 10.15 صباحا، وذلك لمن يتابع الحلقة بعد أذان المغرب على شاشة دي إم سي.