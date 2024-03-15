مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 5.. خالد النبوي يرفض بيع منزله مقابل 90 مليون جنيه

شهد مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 5 للمخرج محمد سلامة، العديد من الأحداث بين عائلة مختار أبو المجد، خالد النبوي وأولاده.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 5

ما زال مختار أبو المجد «خالد النبوي» يرفض بيع منزله ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 5 بالرغم أن المقابل مبلغ ضخم، حيث قررت الشركة أن تشتري منزله مقابل 90 مليون جنيه .

في مشهد آخر، يتهجم كريم الدالي «محمد محمود عبدالعزيز»، يتهجم على طليقته «مي» التي تجسد دورها الفنانة حلا شيحة بعد أن شاهد «مختار» الذي جسد دوره الفنان خالد النبوي وهو خارج من منزلها.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة كل من خالد النبوي، وعدد كبير من الفنانين، أبرزهم حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.