ملخص الحلقة 5 من مسلسل إمبراطورية ميم.. خالد النبوي يستعين بكلمات فؤاد حداد

بأحداث متتالية وشيقة، جاء ملخص الحلقة 5 من مسلسل إمبراطورية ميم بأسلوب تشويقي، خاصة أنه لا زال هناك صراع بين عائلة «مختار»، المكونة من خالد النبوي وأولاده.

ملخص الحلقة 5 من مسلسل إمبرطورية ميم

وشهد ملخص الحلقة 5 من مسلسل إمبرطورية ميم، حالة من الإعجاب بين «مختار» خالد النبوي وبين «مي» التي تجسد دورها الفنانة حلا شيحا، واستعان خالد النبوي بأبيات من شعر فؤاد حداد ليبدأ الحب بينهما.

علاقة إعجاب بين خالد النبوي وحلا شيحا

وتركت حلا شيحا حقيبتها سهوا داخل سيارة خالد النبوي، وشاهدها أولاده، وقررا أن يسرقا الحقيبة ليعرفا من صاحبها، ثم تأتي مي إلى منزله وتكتشف أن أولاده حصلوا على الحقيبة.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة كل من خالد النبوي، وعدد كبير من الفنانين، أبرزهم حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.