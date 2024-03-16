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دراما المتحدة

مسلسل المعلم الحلقة 6.. هل يتغلب مصطفى شعبان على الصعوبات؟

كتب:

أحمد عبد الرحمن
03:04 م | السبت 16 مارس 2024
مصطفي شعبان

مصطفي شعبان

شهدت الحلقة 5 من مسلسل المعلم، أحدثًا مشوقة للغاية، وتعرض من خلالها مصطفى شعبان، للعديد من الصعوبات، التي وضعته تحت ضغوطات كثيرة.

مسلسل المعلم الحلقة 6

من المتوقع أن تتناول أحداث الحلقة 6 مسلسل المعلم، طريقة مصطفى شعبان للتغلب على هذه الصعوبات، الذي تعرض لها خلال الحلقات الماضية.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته بجانب مصطفى شعبان، وعدد من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، ومحمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم.

موعد عرض مسلسل المعلم

يعرض مسلسل المعلم يوميًا، بشكل حصري على شاشة قناة الحياة، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

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