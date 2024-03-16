مسلسل المعلم الحلقة 6.. هل يتغلب مصطفى شعبان على الصعوبات؟

شهدت الحلقة 5 من مسلسل المعلم، أحدثًا مشوقة للغاية، وتعرض من خلالها مصطفى شعبان، للعديد من الصعوبات، التي وضعته تحت ضغوطات كثيرة.

مسلسل المعلم الحلقة 6

من المتوقع أن تتناول أحداث الحلقة 6 مسلسل المعلم، طريقة مصطفى شعبان للتغلب على هذه الصعوبات، الذي تعرض لها خلال الحلقات الماضية.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته بجانب مصطفى شعبان، وعدد من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، ومحمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم.

موعد عرض مسلسل المعلم

يعرض مسلسل المعلم يوميًا، بشكل حصري على شاشة قناة الحياة، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.