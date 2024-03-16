حقق مسلسل المعلم نسبة مشاهدات مرتفعة، منذ عرض الحلقات الأولى؛ إذ جرى سرد الأحداث بطريقة أبهرت الجمهور، لذا يتطلع عدد كبير إلى معرفة موعد عرض مسلسل المعلم الحلقة 6 على قناة الحياة الیوم.

موعد عرض مسلسل المعلم الحلقة 6 على قناة الحياة الیوم

ويأتي موعد عرض مسلسل المعلم الحلقة 6 على قناة الحياة الیوم، في تمام الساعة 9:45 مساءً، كما تعرض أيضا على منصة واتش ات الرقمية.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته بجانب مصطفى شعبان، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، ومحمود الليثي، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد بدير، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبدالله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.