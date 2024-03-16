إبراهيم عبد المجيد: صدفة حولت رواية «عتبات البهجة» إلى مسلسل تلفزيوني

قال الروائي إبراهيم عبد المجيد، مؤلف رواية عتبات البهجة، إنّ تعاونه مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلاميّة لتحويل الرواية إلى مسلسل تلفزيوني، جاء عن طريق الصدفة.

عتبات البهجة من الورق إلى الشاشة

وأضاف عبدالمجيد، في حواره مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، مقدم برنامج «العاشرة»، على قناة «إكسترا نيوز»: «مدير الإنتاج صبري السماك أرسل لي رسالة، طلب فيها إنتاج المسلسل، وقلت له إنه لا مانع لديّ».

وأردف: «في عام 200 كان سيجرى إنتاج فيلم من بطولة الراحل فاروق الفيشاوي عن الرواية، وكان عمر عبدالعزيز هو الذي سيخرجه، لكن ما حدث هو أن السيناريو تغير بالإضافة إلى تفاصيل أخرى».

يحيى الفخراني في عتبات البهجة

واستطرد الروائي: «شعرت بالسعادة حينما عرفت أن يحيى الفخراني سيجسد الدور الرئيسي في مسلسل عتبات البهجة، فهوز ممثل له تاريخ مع مجدي أبو عميرة، وحققا سويا نجاحات كبيرة، وهذا المسلسل يعمل فيه مجموعة متناسقة ومتناسبة جدا».

وأوضح أنه التقى الشاعر محمود درويش عندما كان في التاسعة والثلاثين من عمره، فقال له الشاعر: «خد بالك! بعد الأربعين كله بيتساوي».