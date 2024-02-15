آخرها «عتبات البهجة».. 5 روايات للأديب إبراهيم عبدالمجيد تحولت لأعمال فنية

توجهت شركات الإنتاج في الآونة الأخيرة إلى تحويل الروايات الأدبية إلى أعمال فنية سواء مسلسلات أو أفلام أو مسرحيات، وتأتي رواية «عتبات البهجة» للكاتب إبراهيم عبدالمجيد ضمن أحدث الكتابات الأدبية التي تحولت إلى مسلسل، ويقوم ببطولته الفنان يحيى الفخراني، ومن المقرر عرضه ضمن دراما رمضان 2024.

أعمال إبراهيم عبدالمجيد التي تحولت للدراما

ووصل عدد الأعمال الأدبية لـ إبراهيم عبدالمجيد التي تحولت إلى الدراما إلى 5 أعمال، بعد مسلسل «عتبات البهجة»، وجاءت الروايات كالتالي:

- رواية «قناديل البحر» التي تحولت إلى مسلسل يحمل الاسم نفسه في 2005، من بطولة آثار الحكيم ومحمود قابيل وبشرى وعلاء مرسي، وإخراج أحمد خضر.

- رواية «لا أحد ينام في الإسكندرية»، التي جرى تحويها إلى مسلسل تلفزيوني إنتاج 2006، بطولة مجموعة كبير من الفنانين منهم طارق لطفي وماجدة الخطيب ولقاء سويدان، وإخراج حسن عيسى.

- رواية «الصياد واليمام» التي تمّ تحويلها إلى فيلم «صياد اليمام» إنتاج عام 2009، من بطولة أشرف عبدالباقي وحنان مطاوع وطلعت زكريا، وإخراج إسماعيل مراد.

- رواية «في كل أسبوع يوم جمعة» التي تحولت إلى مسلسل بالاسم نفسه عام 2020، من بطولة منة شلبي وآسر ياسين وإخراج محمد شاكر خضير.

مسلسل «عتبات البهجة»

مسلسل «عتبات البهجة» مأخوذ عن رواية للأديب إبراهيم عبدالمجيد، من معالجة مدحت العدل، وبطولة يحيى الفخراني وجومانة مراد وصلاح عبدالله، وصفاء الطوخي، وإخراج مجدي أبو عميرة.