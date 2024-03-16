موعد عرض الحلقة 6 من مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي

يبدأ الكبير أوي في الحلقة 6 في العيش حياته الطبيعية بعد التخلص من لعنة الشمامة، التي حولته في المرة الأولى إلى عقلة أصبع، وفي المرة الثانية إلى بيونيكو.

موعد عرض الحلقة 6 من مسلسل الكبير أوي

وتعرض الحلقة 6 من مسلسل الكبير أوي8 حصريًا على قناة ON، الساعة 6:05 مساءً عقب أذان المغرب مباشرة، ويعاد على نفس القناة الساعة 3 فجرًا، ويعاد للمرة الثانية الساعة 3 عصرًا، كما تعرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».

أحداث الحلقة 5 من مسلسل الكبير أوي 8

وكانت الحلقة 5 من مسلسل الكبير أوي 8 مليئة بالأحداث، واستطاع الكبير التخلص من لعنى الشمامة، وعادت أنفه إلى طبيعتها، بعدما استطاع أن يزوج نفادي وأمنية خليل.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

وضمّ مسلسل الكبير أوي، مجموعة كبيرة من نجوم الفن، كان أبرزهم الفنان أحمد مكي، ورحمة أحمد فرج، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، وحاتم صلاح.